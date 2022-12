Ce Pays-Argentine a laissé des traces. "Le match de l'autre jour s'est joué comme il devait se jouer, du côté de l'Argentine comme de celui des Pays-Bas. C'est le football. Il y a des moments où on attaque, d'autres où on défend et il peut y avoir des discussions, mais il y a un arbitre", a déclaré Scaloni. "Tout le monde doit savoir gagner et savoir perdre. Nous avons perdu contre l'Arabie Saoudite et nous sommes restés calmes. Nous avons gagné la Copa America au Brésil et il y a eu des images très belles avec Messi, Neymar, Paredes...", a-t-il ajouté.

"Je ne suis pas d'accord avec cette idée selon laquelle nous ne saurions pas gagner. Je la rejette totalement, elle est très éloignée de la vérité. Nous respectons les Pays-Bas, comme nous respectons la Croatie et tous nos adversaires", a encore déclaré Scaloni Le match entre les Argentins et les Néerlandais a été extrêmement tendu, notamment à la fin du temps réglementaire et pendant la séance de tirs au but. L'arbitre a distribué plus de 15 cartons et a expulsé le Néerlandais Dumfries à la fin du match.

Plusieurs photos ont été publiées montrant les Argentins chambrer les Néerlandais après le dernier penalty réussi par Lautaro Martinez. "C'est le football. Nous ne sommes pas des machines, il y a des émotions, ça arrive. C'est déjà arrivé dans de nombreux matches et ça arrivera encore. C'est comme ça, c'est le foot, un quart de finale...", a de son côté déclaré le latéral argentin Nicolas Tagliafico.

