On peaufine les derniers réglages avant le Mondial. Et l'Argentine a l'air prête à en découdre. Les Argentins n'ont fait qu'une bouchée des Emirats arabes unis (5-0) mercredi lors de leur dernier match de préparation, à six jours de leur entrée en lice dans le tournoi. Avec ce 36e match d'affilée sans défaite, l'Albiceleste n'est plus qu'à une longueur du record d'invincibilité détenu depuis 2021 par l'Italie.

Au Stade Mohammed-Bin-Zayed d'Abou Dhabi, Lionel Messi en a profité pour confirmer la très belle forme de son début de saison avec le PSG. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Julian Alvarez (17e), le stratège argentin a également marqué juste avant la pause (44e), du pied droit après un crochet. L'Argentine a également pu se rassurer concernant l'état de forme de l'ancien Parisien Angel Di Maria, auteur d'un doublé (25e, 36e). Joaquin Correa a inscrit un cinquième but à l'heure de jeu.

Santos interrogé sur l'interview de CR7

Si Messi a pu se dégourdir un peu les jambes avant le Mondial, ce ne sera vraisemblablement pas le cas de Cristiano Ronaldo. CR7 ne devrait pas participer au dernier match de préparation du Portugal face au Nigeria, jeudi, à Lisbonne. "Il souffre d'un syndrome de gastrite (...) et ne s'entraînera pas aujourd'hui (mercredi) pour cette raison", a expliqué le sélectionneur portugais Fernando Santos, en précisant que le capitaine de la Seleçao "ne sera sûrement pas prêt" à jouer le lendemain.

Fernando Santos a précisé que le forfait de CR7 n'était pas lié à l'interview explosive accordée par le Portugais à Piers Morgan, qui a quasiment acté son départ de Manchester United l'hiver prochain. "Cette affaire n'a rien à voir avec nous et la sélection nationale", a réagi le sélectionneur portugais, interrogé à plusieurs reprises sur l'impact de cette polémique sur la préparation de la Coupe du monde. "C'est une interview qui le concerne lui et qui est très personnelle, et nous devons respecter cela."

