"repris la course sur tapis ces derniers jours", et n'a pas eu d'accrocs dans le timing de sa rééducation. Varane dans les temps ? Voici de quoi sourire (enfin), alors que Didier Deschamps annoncera ce mercredi soir la liste des Bleus qui participeront à la Coupe du monde et dont le vice-capitaine devrait faire partie. Selon les informations de L'Equipe , le Mancunien a, et n'a pas eu d'accrocs dans le timing de sa rééducation.

Ad

Une rééducation qu'il a d'ailleurs réalisé à Clairefontaine, après sa blessure survenue le 22 octobre dernier, et d'où le concerné communiquait récemment de bonnes nouvelles. "Je me suis entraîné dur et je me sens beaucoup mieux", lançait le champion du monde sur son compte instagram. Pour autant, Varane ne disputera probablement pas les rencontres des Red Devils jeudi et dimanche prochain histoire de se préserver. Ce qui laisse également planer le doute d'une présence au Qatar, sans avoir joué au mois de novembre et donc pas pleinement garanti d'une cuisse opérationnelle à 100%, y compris pour des matches à haute intensité.

Coupe du monde Giroud, Saliba, Upamecano : Qui a convaincu Deschamps ce week-end ? IL Y A 16 HEURES

Coupe du monde Platini et plusieurs personnalités espionnées pour protéger la réputation du Qatar HIER À 11:36