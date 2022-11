"Dévasté". Seulement vingt minutes après avoir posté son message commençant par ainsi sur ses réseaux sociaux, des milliers de messages de soutien étaient déjà apportés à Reece James. Un petit réconfort pour une grande déception. Celle de rater un premier Mondial pour le jeune joueur de Chelsea, qui commençait à prendre sa place avec les Three Lions, du haut de ses 15 sélections.

Sa blessure au genou survenue le 13 octobre dernier, lors du match de Ligue des champions face à l'AC Milan, aura finalement eu raison de lui. Même si son absence de huit semaines avait déjà été annoncée par son club de Chelsea, il restait un espoir pour le défenseur. "Le moment où je me suis blessé, j'ai compris que la course pour la Coupe du monde serait serrée. Mais j'ai toujours pensé qu'il restait un espoir. J'ai travaillé plus difficile que je n'aurais imaginé le faire pour me donner la meilleure chance pour y aller (au Qatar) et aider l'équipe a-t-il écrit sur Twitter et Instagram. Je comprends qu'il y avait un risque à prendre mais j'y étais prêt. Bonne chance à l'équipe, je reviens vite".

Parmi les messages de réconfort postés sur Instagram, celui de Ben Chilwell : "Reste fort mon ami, on est ensemble sur ce chemin". Son coéquipier avec les Blues avait déjà déclaré forfait il y a quelques jours à cause d'une blessure aux ischios. L'Angleterre va donc devoir faire sans un nouveau défenseur alors qu'un autre coup dur pourrait tomber avant le Mondial, et le forfait de Kyle Walker, pour qui les espoirs sont toujours minces.

