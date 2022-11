C'est un record de plus dans sa besace. Un de plus, nous direz-vous. A 39 ans, Daniel Alves va devenir, lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), le plus vieux joueur brésilien à disputer un Mondial. L'ancien latéral du Barça et du PSG va ainsi dépasser un certain Djalma Santos, convoqué à la Coupe du monde 1996 à 37 ans.

Une fierté pour l'homme le plus titré de l'histoire du football (40 trophées), appelé par son sélectionneur Tite en début de semaine pour s'envoler vers la péninsule arabique. Une surprise pour beaucoup, mais certainement pas pour l'intéressé. "Je suis toujours là après tant d'efforts", se félicitait-il, ému, dans une vidéo postée sur Instagram peu après l'annonce de la liste brésilienne. Si beaucoup l'ont perdu de vue, son sélectionneur, lui, a toujours gardé une grande estime pour son joueur.

Ad

Coupe du monde A trois derrière, c'est fini : pourquoi DD a abandonné son grand projet IL Y A UNE HEURE

"Les critères de Daniel Alves sont les mêmes critères pour tous. Ils récompensent la qualité technique individuelle, l'aspect physique et l'aspect mental. Tout comme les autres joueurs. Certains avec l'une ou l'autre qualité en plus", s'est justifié Tite auprès des médias locaux, qui n'ont pas hésité à critiquer sa décision de rappeler Dani Alves, désormais à l'UNAM Pumas (Mexique) mais qui n'a plus joué depuis le 24 septembre dernier. Cela fera donc un mois pile au moment du premier match de la Seleção au Mondial face à la Serbie, programmé le 24 novembre à 20h. Mais qu'importe pour Tite, qui a toujours loué la grande "expérience" de son latéral, vainqueur de la médaille d'or avec sa sélection au moment des Jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2021.

Je ne suis pas là pour convaincre tout le monde

"Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir aux gens qui sont sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qui s'y expriment, a réagi le sélectionneur brésilien aux critiques de ses supporters. C'est un public dont je ne sais pas quel pourcentage du peuple brésilien il représente. Je respecte les opinions divergentes. Je ne suis pas là pour convaincre tout le monde. Je n'ai pas cette prétention. Je ne le veux pas. Je veux juste apporter des données informatives, véridiques, pour que les gens puissent faire leur propre analyse et construire leur propre opinion."

Pourtant, des doutes légitimes subsistent. Dans quel état de forme sera Dani Alves lors de la compétition ? Saura-t-il encore répondre présent au très haut niveau ? Après une expérience plus que mitigée au Sao Paulo FC entre 2019 et 2021 et un retour surprise de quelques mois au Barça, Alves n'a pas souhaité raccrocher les crampons malgré quelques signaux d'alarme. Se sentant "encore au niveau", il a préféré tenter l'aventure mexicaine, où il a disputé 12 matches (1.080 minutes) pour 4 passes décisives. Assez pour convaincre Tite de l'emmener dans ses valises pour le Qatar.

"Comme le Brésil joue avec des ailiers, nos latéraux ne joueront pas sur l'aile, confiait ce dernier en conférence de presse, toujours pour justifier la présence de Dani Alves dans sa liste. Ils ne seront pas des latéraux offensifs. Nous aurons des latéraux qui participeront à la construction du jeu. Et la qualité technique que Daniel Alves apporte à l'équipe à cet égard est impressionnante. Il a la qualité technique pour participer à la construction, pour être un meneur de jeu. Il ne sera pas un joueur qui fera 70 mètres en avant, 70 mètres en arrière." Pour s'entretenir physiquement et malgré une récente blessure au genou, Alves s'est entraîné avec l'équipe B du Barça ces dernières semaines.

Proche du Ney

Si le sélectionneur brésilien a donc assuré que cette convocation se basait uniquement sur des critères sportifs, ceux émotionnels ont toutefois été pris en compte. Respecté et apprécié par ses compères, ambianceur du vestiaire, Dani Alves est le coéquipier que tout le monde rêverait d'avoir. Mieux, l'homme aux 124 sélections (8 buts) ne bronchera même pas au moment de s'asseoir sur le banc, bien conscient de n'être "que" la double de Danilo (Juventus). Proche de Neymar, qu'il a fréquenté au Barça et au PSG, le natif de Juazeiro pourrait également être un vrai plus dans l'aventure de la star parisienne.

Lorsque le Ney était critiqué au pays, Alves a toujours volé à son secours pour prendre sa défense. "Neymar est totalement sous-estimé. Dans notre pays, avoir du succès semble être un crime, déplorait-il au site internet de la FIFA l'an passé (...) S’il était d’un autre pays, qu’il faisait tout ce qu’il fait, qu’il battait les records qu’il a, les Brésiliens l’estimeraient beaucoup, beaucoup plus (...) Neymar fait tomber les enfants amoureux du football." Une prise de parole très appréciée par le Parisien qui, à partir du 24 novembre, endossera le rôle de leader technique de son équipe. Une pression énorme qu'il pourra alors canaliser et gérer avec l'un de ses plus fidèles amis.

Dani Alves avait joué les amicaux face à la Corée du Sud (5-1) et au Japon (1-0), en juin, mais n'avait pas été appelé pour les deux dernières rencontres de préparation, disputées en France, face au Ghana (3-0) et à la Tunisie (5-1). Aujourd'hui, le voilà en passe de disputer sa troisième et dernière Coupe du monde. Avec le rêve de la ramener à la maison et ainsi ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Ce serait sans doute la plus belle.

Coupe du monde Quiz - Connaissez-vous tous les Bleus sélectionnés depuis 1998 ? IL Y A UNE HEURE