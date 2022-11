Une dernière et puis s'en va ? Après avoir disputé deux Championnats d'Europe (2016 et 2021) et deux Coupes du monde (2014 et 2018), Didier Deschamps, qui s'apprête à en connaître une troisième en tant que sélectionneur de l'équipe de France, pourrait décider de quitter son poste après l'aventure au Qatar. Même si, pour l'heure, rien ne semble aller dans ce sens, ni selon les dires de l'intéressé lui-même, ni selon ceux de son président Noël Le Graët, interrogé dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC Sport.

Ad

"Je ne crois pas (qu'il va arrêter), a répondu le patron de la FFF à l'ancien joueur du PSG. En tout cas, ce n'est pas mon souhait et c'est tout à fait clair. Moi, j'ai l'habitude de le recevoir à Guingamp quand il y a de grandes décisions à prendre et après l'Euro, la question pouvait se poser. On a passé une journée à parler de ça et on était en phase. Les joueurs l'aiment et ça, c'est l'important."

Coupe du monde Lucas Hernandez : "Être en concurrence avec son frère, c'est énorme" IL Y A 25 MINUTES

Interrogé sur la possibilité de voir Zinedine Zidane succéder à "DD", Le Graët a toutefois assuré ne "jamais avoir eu de contacts directs" avec l'ancien entraîneur du Real Madrid. "Je l'ai simplement vu l'autre soir au Ballon d'Or (...) Des rendez-vous pour parler du futur de l'équipe de France ? Non, jamais", a conclu le dirigeant.

Coupe du monde Du très lourd : le onze des joueurs en fin de contrat en 2023 IL Y A 2 HEURES