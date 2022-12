C'est comme si le statut du meilleur joueur du monde se décidait au Mondial. Pour les Argentins, aucun doute possible : il s'agit de Lionel Messi. Pour les Français, cocorico : c'est Kylian Mbappé. Et enfin, du côté des Brésiliens : Neymar, et personne d'autre. "C'est un leader technique, mais pas que, a affirmé Thiago Slva dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport ce mercredi. Ces derniers jours, il a été un exemple pour les plus jeunes du groupe. Ils l'ont vu souffrir, tout faire pour revenir, et ils ont compris l'importance d'un Mondial. Face à la Corée du Sud, Neymar a prouvé qu'il était le meilleur joueur du monde."

Pour le capitaine brésilien, l'attaquant du PSG est tout simplement "indispensable" à sa sélection. "Avec lui, notre manière d'être est totalement différente, a poursuivi Thiago Silva. Sa dernière semaine a été très difficile, il a joué le huitième de finale avec seulement deux entraînements dans les jambes. Il a prouvé qu'il était totalement concentré sur la Coupe du monde, et qu'il veut forcement la gagner."

Alors, le Brésil peut-il aller au bout de ce Mondial ? "La défaite face au Cameroun a été utile, nous avons compris que nous ne pouvons jamais baisser la garde (...) Nous n'avons pas peur, cette parole ne nous plaît pas. On respecte tout le monde, et c'est normal. On doit continuer à pratiquer notre football courageux et heureux", a répondu l'ancien défenseur de l'AC Milan au quotidien italien. Prochain obstacle : la Croatie, vendredi (16h00).

