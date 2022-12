Football

Mondial | France-Angleterre | Le plus gros danger pour les Bleus ? "Walker, la kryptonite Mbappé"

COUPE DU MONDE - Quelles seront les menaces les plus sérieuses des Anglais face aux Français dans le quart de finale brûlant qui s'annonce samedi au Qatar ? Les attaquants et les ailiers ? Ou les défenseurs ? Maxime Dupuis et Martin Mosnier dressent une liste des joueurs capables de neutraliser les Bleus dans ce match-couperet dans le FC Stream Team, émission à écouter en podcast en intégralité.

00:04:27, il y a 6 minutes