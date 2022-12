Football

MONDIAL | France-Maroc | Les Bleus sont-ils désormais les grands favoris ? "La France est au-dessus des autres"

COUPE DU MONDE - Pour la deuxième fois d'affilée, la France est en demi-finale du Mondial, après sa victoire samedi face à l'Angleterre (2-1). Désormais opposés au Maroc, et avec l'Argentine et la Croatie de l'autre côté du tableau, les Bleus ont-il désormais la pancarte de favoris au-dessus de la tête ? Pour Martin Mosnier et Maxime Dupuis, à écouter dans la Stream Team, cela nefait aucun doute.

