MONDIAL QATAR 2022 | France-Australie | Upamecano - Konaté, le plus gros pari de Deschamps

COUPE DU MONDE – Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté devraient être titularisés mardi face à l'Australie. La charnière française pèsera donc 9 sélections en tout. En l'absence de Raphaël Varane, trop juste, Didier Deschamps prend un sacré pari. Trop risqué ? Maxime Dupuis et Martin Mosnier en débattent. Retrouvez le podcast Stream Team sur toutes les plateformes et dans la collection Eurosport FC.

00:04:20, il y a une heure