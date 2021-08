L'ancien international suisse Murat Yakin (46 ans), a été désigné lundi sélectionneur de l'équipe nationale suisse, succédant à Vladimir Petkovic qui a emmené la "Nati" en quart de finale du dernier Euro. "Il a signé lundi matin un contrat portant jusqu'à la fin des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, avec une option de prolongation. Le Bâlois de 46 ans rejoint avec effet immédiat l'Association Suisse de Football (ASF) en provenance du FC Schaffhouse", a annoncé la Fédération suisse de football dans un communiqué.

Près de 17 ans après son 49e et dernier match international avec la Suisse, Yakin retrouve la "Nati", cette fois au poste d'entraineur. L'ancien défenseur central et libéro s'est réjoui de sa prise de fonction. "La Nati était déjà une affaire de coeur pour moi en tant que joueur. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de pouvoir représenter notre pays en tant qu'entraîneur. Je suis convaincu que nous nous qualifierons pour la Coupe du monde avec cette grande équipe".

Après sept années passées à la tête de l'équipe nationale suisse, Vladimir Petkovic a rejoint fin juillet les Girondins de Bordeaux. Murat Yakin a quant à lui joué en Suisse, notamment au Grasshopper Zurich (GC) et au FC Bâle, puis en Bundesliga avec Stuttgart et Kaiserslautern et en Turquie avec Fenerbahçe. Il compte 49 sélections dans l'équipe nationale suisse (4 buts).

Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en 2005, Murat Yakin a commencé comme entraîneur au FC Concordia Basel, avant de devenir l'entraîneur principal du FC Thoune puis du FC Lucerne, toujours en Suisse. Murat Yakin a ensuite remporté deux championnats de Suisse sur le banc du FC Bâle (2013 et 2014), qui a également disputé les demi-finales et les quarts de finale de la Ligue Europa sous la direction de son ancien capitaine. Il a également entrainé le Spartak Moscou, le FC Schaffhouse, GC, Sion et, depuis juin 2019, de nouveau Schaffhouse.

