Touché au muscle oblique externe de l'abdomen, le gardien international d'Everton, Jordan Pickford ne prendra pas part aux trois premiers matches éliminatoires de l'Angleterre pour le Mondial 2022, à la fin du mois, a annoncé son club mardi. Le portier de 27 ans était sorti à la 43e minute de jeu samedi lors de la défaite contre Burnley (2-1) en championnat.

Il ne sera pas disponible pour le quart de finale de la Coupe d'Angleterre, samedi prochain, contre Manchester City et ratera les rencontres contre Saint-Marin le 25 mars, en Albanie le 28 et contre la Pologne le 31 pour le groupe I de qualification au Mondial 2022 au Qatar. En son absence, la place de titulaire dans la cage des Three Lions devrait se jouer entre Nick Pope, de Burnley, et Dean Henderson de Manchester United.

