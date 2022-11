Le mystère Yassine Bounou. Joueur parmi les plus expérimentés de la sélection marocaine, titulaire logique et annoncé dans les buts du Maroc face à la Belgique dimanche, le dernier rempart des Lions de l’Atlas est apparu sur la pelouse au moment des hymnes… avant de disparaître. Au coup d’envoi, c’est Munir El Kajoui qui avait pris place derrière Achraf Hakimi et ses coéquipiers. Avant de s’imposer sur une première grosse occasion de Michy Batshuayi quelques instants plus tard.

"Munir El Kajoui remplace Yassine Bounou pour ce match contre la Belgique, a simplement tweeté le compte de la Fédération marocaine". Sans aucune précision supplémentaire. La raison de cette absence de dernière seconde commence à se dessiner. Selon Mehdi Benatia, ancien défenseur du Maroc présent sur le plateau de beIN Sports, "Bono" aurait été pris de vertiges. Il aurait fait signe à son sélectionneur que sa tête tournait, juste après l'hymne.

