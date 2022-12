Football

Qatar 2022 - Demi-finale - France - Maroc - "Perdre Adrien Rabiot, c'est plus grave que de perdre Dayot Upamecano"

COUPE DU MONDE 2022 - Dayot Upamecano et Adrien Rabiot sont une vraie source d'inquiétude avant la demi-finale entre la France et le Maroc. Les deux joueurs sont restés aux soins, mardi, à la veille du match. Faut-il s'en inquiéter ? Si les deux sont absents mercredi, oui, selon nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis. L'intégralité du FC Stream Team est à retrouver en podcast.

00:03:17, il y a 21 minutes