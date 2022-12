Football

Qatar 2022 - Demi-finale - France - Maroc - Pourquoi Olivier Giroud est la clé du match face au Maroc

COUPE DU MONDE - Olivier Giroud a encore joué un rôle clé face à l'Angleterre en quart de finale, inscrivant le 2e but des Bleus. L'attaquant tricolore sera-t-il encore crucial face au Maroc, mercredi ? "C'est celui qui peut causer le plus de soucis au Maroc", estiment nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis. Retrouvez l'intégralité du FC Stream Team en podcast.

00:03:43, il y a 18 minutes