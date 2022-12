Football

QATAR 2022 - Giroud ou Kane, Rabiot ou Bellingham... Notre onze combiné d'Angleterre-France

COUPE DU MONDE - Le FC Stream Team vous propose un onze combiné des deux équipes. Qui choisiriez-vous entre Jordan Pickford et Hugo Lloris si vous étiez sélectionneur ? Et entre Olivier Giroud et Harry Kane ou entre Antoine Griezmann et Jordan Henderson. Nos journalistes ont tranché et ont choisi sept Français pour quatre Anglais. L'intégralité de l'émission est à écouter en podcast.

00:08:51, il y a une heure