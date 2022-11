Leo Messi (Argentine)

Nombre de dribbles cette saison : 84

: 84 Son taux de réussite : 56%

: 56% Pourquoi lui ?

"La Pulga" demeure la référence absolue. Même si son jeu a beaucoup évolué et qu'il n'a plus tout à fait la même vivacité qu'il y a quelques années, l'Argentin continue de faire des ravages grâce à une caractéristique qu'il conservera à tout jamais : sa fréquence d'appuis. Cette force lui permet de rester imprévisible pour les défenseurs et de continuer à faire des différences dans les petits espaces. Aucun joueur n'a tenté plus de dribbles que lui (84) parmi les cinq grands championnats européens. Et aucun n'en a réussi plus que lui (47).

Son meilleur dribble : Le crochet extérieur ou le double contact

Difficile de trancher. Avec sa fréquence d'appuis, l'Argentin dispose de plusieurs armes dans les petits espaces. Si le double contact est probablement son dribble le plus destructeur pour éliminer un joueur, son crochet extérieur gauche pour s'ouvrir un angle de frappe, lorsqu'il rôde aux 18 mètres.

Neymar (Brésil)

Nombre de dribbles cette saison : 65

: 65 Son taux de réussite : 35,4%

: 35,4% Pourquoi lui ?

Le Brésilien est devenu un véritable meneur de jeu, en club et plus encore en sélection. Mais sa palette technique est toujours la plus riche au monde. C'est la raison pour laquelle il demeure le leader de la sélection auriverde dans ce domaine, même dans un effectif qui ne manque pas de spécialistes (Vinicius Jr, Gabriel Martinelli, Raphinha…). Il est toujours un garant du spectacle après s'être délesté d'une petite part de sa fantaisie pour plus d'efficacité.

Son meilleur dribble : Le coup du sombrero

Neymar n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est lancé. Et il sait à peu près tout faire avec ses pieds. Son dribble fétiche est le passement de jambe. Mais sa faculté à passer des sombreros fait plus de dégâts depuis qu'il évolue dans un rôle plus axial. Notamment sur des phases de transition, où il est capable d'éliminer un joueur tout en changeant de direction pour s'ouvrir le jeu. Florentino Luis, qui en a subi deux en l'espace de quelques minutes lors du match entre le Benfica et le PSG, est bien placé pour en parler.

Sofiane Boufal (Maroc)

Nombre de dribbles cette saison : 60

: 60 Son taux de réussite : 45%

: 45% Pourquoi lui ?

L'Angevin a longtemps été une exception dans le "Big Five", puisqu'il a rivalisé avec les meilleurs dribbleurs du continent en évoluant dans un club luttant pour son maintien en Ligue 1. Paradoxalement, il a été quelque peu éclipsé, ces dernières semaines, par un autre OVNI marocain du SCO d'Angers, Azzedine Ounahi. Mais par son statut en sélection, son vécu en expérience, il sera l'un des hommes à surveiller durant ce Mondial.

Son meilleur dribble : Le crochet intérieur

Ce qui rend Sofiane Boufal si à l'aise au dribble, c'est sa dernière touche avant de passer son vis-à-vis. Le Lion de l'Atlas est capable de crocheter le joueur adverse juste avant son intervention, à l'arrêt ou en pleine course. Visuellement, ça a l'air simple. En pratique, ça ne l'est pas. Mais le geste est diablement efficace.

Rafael Leão (Portugal)

Nombre de dribbles cette saison : 55

: 55 Son taux de réussite : 43,6%

: 43,6% Pourquoi lui ?

Il était, jusqu'à l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia à Naples, le joueur le plus spectaculaire de Serie A. Sur le plan technique, le Portugais dénote, puisqu'il est un excellent dribbleur malgré un gabarit imposant (1,88m). Avec la Selecçao das Quinas, il a une opportunité en or à saisir sur le côté gauche de l'attaque, en l'absence de Diogo Jota. D'autant que l'équipe de Fernando Santos aura sûrement besoin de ses qualités pour devenir moins prévisible sur le plan offensif.

Son meilleur dribble : Le changement de direction

Leão n'est pas le plus fin des cinq hommes retenus dans cette liste. En revanche, il est certainement le plus fort au sprint. A Milan, le Portugais répète souvent un schéma qui lui permet d'éliminer un ou plusieurs joueurs avant de s'ouvrir un espace. Grâce au contrôle qu'il est capable d'avoir avec l'extérieur de son pied droit et à sa puissance sur les premiers mètres, l'ancien du LOSC a pris l'habitude d'emmener son vis-à-vis dans une direction, quitte à s'enfermer… avant de le contourner en repartant dans le sens inverse. Peu académique. Énergivore. Mais spectaculaire et très utile pour un joueur comme lui.

Leroy Sané (Allemagne)

Nombre de dribbles cette saison : 40

: 40 Son taux de réussite : 60%

: 60% Pourquoi lui ?

Il était un ailier virevoltant, il est devenu un milieu offensif percutant. Bouffeur de ligne à City, l'international allemand a vu son rôle évoluer sous les ordres de Julian Nagelsmann. Le technicien du Bayern Munich se sert de sa qualité technique et de sa puissance physique pour déclencher les offensives. Avec la Mannschaft, il est principalement utilisé à gauche du trident offensif mais il est maintenant capable d'être beaucoup plus vertical. Déroutant.

Son meilleur dribble : La feinte

Avec sa vitesse, la qualité de sa première touche et de son pied gauche, l'Allemand fait le plus souvent la différence avec son jeu de corps, notamment lorsqu'il est sollicité dos au but. Grâce à ses feintes et ses appuis courts, il trouve rapidement de bons angles de passe ou de tir.

Et aussi…

Ousmane Dembélé, Nico Williams, Dodi Lukebakio, Jeremie Frimpong, Azzedine Ounahi, Vinicius Jr, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka…

