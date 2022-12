Football

Qatar 2022 - Tunisie - France - VAR - La réclamation de la France, à quoi bon ?

COUPE DU MONDE - Après la fin de match confuse entre la Tunisie et la France, mercredi, les Bleus ont porté réclamation auprès de la FIFA pour obtenir des explications concernant l'utilisation du VAR. Dans le FC Stream Team, Martin Mosnier et Maxime Dupuis s'interrogent sur cette action. Fallait-il le faire ? Dans quel but ? L'intégralité de l'émission est disponible en podcast sur Eurosport FC.

00:04:10, il y a 44 minutes