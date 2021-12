Mats Hummels a-t-il une chance de jouer le Mondial au Qatar ? Hansi Flick, l'actuel sélectionneur allemand qui n'a encore jamais convoqué le champion du monde 2014, a estimé vendredi qu'il n'avait "actuellement pas le niveau" qui était le sien par le passé. Le défenseur de Dortmund, âgé de 32 ans, "a un passé extraordinaire avec l'équipe nationale", a dit Flick dans une interview à RTL, mais "actuellement, il le sait lui-même, il n'a pas ce niveau, cette qualité dans son jeu".

Le coach qui a succédé à Joachim Löw après l'Euro a laissé toutefois ouverte l'option d'un retour : "Je vois et je sais qu'il a aussi quelques petits problèmes. Nous ne disons absolument pas que nous fermons la porte, au contraire", dit-il. "Pour tous ceux qui sont performants et qui ont d'énormes qualités, la porte reste ouverte. Nous voulons aller au Qatar avec la meilleure équipe", a poursuivi Flick, qui a qualifié l'Allemagne pour la coupe du monde (21 nov-18 déc).

Plombé par une blessure au genou

Evincé de la sélection par Löw en 2019, après l'élimination au premier tour au Mondial 2018, Hummels avait été rappelé pour l'Euro cet été. Son dernier match sous le maillot aux quatre étoiles a été le 8e de finale perdu contre l'Angleterre (2-0) le 29 juin. Il n'a plus été appelé par Flick ensuite.

Défenseur de grande classe des années 2010, Hummels a été blessé au genou en tout début de saison et traverse actuellement un passage plus difficile. Samedi en Bundesliga, le défenseur du Borussia a été impliqué - avec plus ou moins de malchance - sur les trois buts du Bayern, venu s'imposer 3-2 à Dortmund dans le "Klassiker".

