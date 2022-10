C'est une nouvelle tuile pour l'équipe de France après le forfait de N'Golo Kanté . Sauf retournement de situation de dernière minute, Mike Maignan va manquer la Coupe du monde (20 novembre au 18 décembre). A moins de trois semaines de l'annonce de la liste de Didier Deschamps (9 novembre), Stefano Pioli a donné des mauvaises nouvelles du gardien remplaçant d'Hugo Lloris, victime d'une blessure à un mollet, ce vendredi en conférence de presse.

"Nous sommes déçus car il faisait tout pour revenir avec l’équipe, il voulait jouer le plus tôt et le plus vite possible, a déclaré l'entraîneur de l'AC Milan, à la veille de la réception de Monza en Série A. Les examens indiquaient qu’il était guéri. Sa blessure va l’éloigner des terrains au moins jusqu’à janvier." Blessé lors de France-Autriche (2-0, Ligue des nations) le 22 septembre dernier, Mike Maignan a rechuté mercredi à l'entraînement.

Contacté par l'AFP, le club milanais a ensuite explicité les propos de l'entraîneur milanais, gardant le trouble sur la situation de Maignan en précisant que l'entraîneur évoquait uniquement la situation de Maignan par rapport à son club, qui disputera son dernier match de l'année le 13 novembre, pas par rapport au Mondial.

Cette annonce va modifier la hiérarchie des gardiens en équipe de France pendant le Mondial. Qui remplacera Mike Maignan en qualité de numéro deux derrière le capitaine Hugo Lloris ? Lors de la dernière liste pour la Ligue des nations, Alphonse Areola était numéro trois. Pour pallier les absences d'Hugo Lloris puis de l'ancien Lillois en septembre, Didier Deschamps avait rappelé successivement Albon Lafont puis Steve Mandanda. Un indice avant la Coupe du monde 2022 ?

