Des retrouvailles mais pas d’inquiétude démesurée : le tirage au sort réservé aux Bleus ce vendredi à Doha aura réservé un groupe franchement abordable pour les tenants du titre avec le Danemark, la Tunisie et le vainqueur du barrage intercontinental opposant le Pérou au vainqueur du duel Emirats Arabes Unis - Australie, qui aura lieu en juin prochain. La troupe de Didier Deschamps, placée dans le groupe D, débutera sa Coupe du monde dès le 22 novembre prochain face au barragiste retenu. Ils affronteront ensuite le Danemark pour le choc du groupe avant de finir cette phase de poules face aux Aigles de Carthage. Pour le reste, le tirage a attribué des groupes très homogènes, sans réel groupe de la mort. Parmi les grosses nations, le Brésil aura été le moins bien loti avec un groupe G constitué de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun.

Ad

Le Qatar aura des airs de Russie pour les Bleus dans ce groupe D. Avec le Danemark comme grosse nation à affronter, les coéquipiers de Kylian Mbappé retrouveront un adversaire récurrent en Coupe du monde. En 2018, déjà, les deux nations s’étaient rencontrées pour un ultime match de poules soporifique (0-0). Depuis, la sélection scandinave a encore bien grandi, avec une place de demi-finaliste enthousiasmante lors du dernier Euro. Si d’aventure l’Australie venait à se qualifier en barrage, la poule D de 2022 ressemblerait furieusement au groupe C de 2018. La Tunisie, en revanche, sera presque une nouveauté puisque les Bleus n’ont plus affronté les Aigles de Carthage depuis 2010. Reste que la France sera la grande favorite, ce qui lui permettra d’entamer en douceur face au barragiste, issu du chapeau 4.

Coupe du monde Les Bleus ont choisi leur camp de base pour le Mondial IL Y A 40 MINUTES

Le calendrier des Bleus

France - barragiste (22 novembre, à 17h)

France - Danemark (26 novembre, à 20h)

Tunisie - France (30 novembre, 16h)

Le Brésil et l'Argentine devront se retrousser les manches

Pour le reste, il n’y aura pas de groupe de la mort mais beaucoup de poules très ouverte. Le tirage au sort aura cependant réservé une entrée en matière copieuse pour le Brésil dans le groupe G, qui devra ferrailler avec la Serbie, la Suisse et le Cameroun pour voir les 8es de finale. Son rival argentin devra lui se coltiner le Mexique, la Pologne et l’Arabie Saoudite dans le groupe C. Une poule que les Bleus surveilleront de très près puisque le premier du groupe D croisera le deuxième du groupe C. Autrement dit, le spectre d’un nouveau France - Argentine en 8e existe.

Pour les autres ténors, l’entame de compétition semble plus douce même si l’Espagne a tiré le gros lot avec l’Allemagne dans le groupe E. Mais les deux nations affronteront le Japon et le vainqueur du barrage Costa Rica - Nouvelle-Zélande. Le Portugal a encore hérité d’une poule très ouverte avec le Ghana, l’Uruguay et la Corée du Sud tandis que l’Angleterre a été la nation la plus épargnée avec l’Iran, les Etats-Unis et le dernier barragiste européen (Ecosse, Ukraine ou Pays de Galles).

Enfin, le Qatar, pays-hôte, aura fort à faire pour s’extraire de la poule A. Si le match d’ouverture de cette Coupe du monde opposera les Qatariens à l’Equateur (21 novembre), les matches prévus face au Sénégal et aux Pays-Bas par la suite risquent de faire du dégât.

La composition des groupes

Groupe A : Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas

: Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas Groupe B : Angleterre, Iran, Etats-Unis, Pays de Galles/Ecosse/Ukraine

: Angleterre, Iran, Etats-Unis, Pays de Galles/Ecosse/Ukraine Groupe C : Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne

: Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne Groupe D : France, Danemark, Tunisie, Pérou/Émirats Arabes Unis/Australie

: France, Danemark, Tunisie, Pérou/Émirats Arabes Unis/Australie Groupe E : Espagne, Costa Rica/Nouvelle-Zélande, Allemagne, Japon

: Espagne, Costa Rica/Nouvelle-Zélande, Allemagne, Japon Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie

: Belgique, Canada, Maroc, Croatie Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

: Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud

Coupe du monde Boycott envisageable ? Comment les joueurs peuvent prendre position "contre" le Qatar IL Y A 2 HEURES