Toni Kroos a dénoncé dans des termes inédits les conditions de travail au Qatar, pays hôte du Mondial 2022, dans la foulée des messages plus ou moins explicites envoyés par des équipes européennes ces derniers jours. "Je trouve que l'attribution du Mondial au Qatar n'était pas une bonne chose, pour plusieurs raisons", explique le champion du monde 2014 dans l'édition de son podcast datée du 30 mars qu'il réalise avec son frère Felix.

"La première raison, ce sont les conditions des travailleurs... puis le fait que l'homosexualité soit pénalisée et punie au Qatar... et aussi que ce ne soit pas un pays de football", explique le joueur de 31 ans. "Beaucoup de travailleurs... travaillent sans pause, par des températures qui peuvent atteindre 50 degrés... ils souffrent parfois du manque de nourriture ou d'eau potable, ce qui est une folie par ces températures, ils n'ont pas de couverture médicale, et une certaine violence est exercée contre ces travailleurs, ce sont des points qui sont naturellement inacceptables", a ajouté Kroos.

Kroos contre un boycott du Mondial

Le joueur se prononce toutefois plutôt contre un boycott, estimant au contraire que "la visibilité du Mondial peut attirer encore plus l'attention sur ces problèmes", et qu'en fin de compte "un boycott ne changerait probablement pas grand chose à la situation des travailleurs sur place". Ces derniers jours, les sélections de Belgique, des Pays-Bas, de Norvège et d'Allemagne ont déjà effectué des gestes de protestation lors de leurs matches qualificatifs respectifs, notamment en portant des tee-shirts avec des messages sur les droits humains.

Début mars, le quotidien britannique The Guardian affirmait que 6.500 ouvriers immigrés étaient morts dans le pays depuis l'attribution de la compétition au Qatar en 2010. Des chiffres que le Qatar conteste.

