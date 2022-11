Le Cameroun n'en menait vraiment pas large. Mais ça, c'était avant l'exploit de Vincent Aboubakar. Menés 1-3 par une Serbie alors en totale maîtrise, les Camerounais ont pu compter sur un but sublime de leur attaquant pour revenir à un but des Serbes, à la 64e minute de jeu. L'ancien Lorientais, remplaçant au coup d'envoi, avait fait son entrée en jeu une petite dizaine de minutes plus tôt pour redonner un second souffle à l'attaque des Lions Indomptables. Une mission qu'il n'a vraiment pas tardé à accomplir.

Lancé dans la profondeur par Jean-Charles Casteletto, auteur du premier but camerounais, Aboubakar semblait pourtant légèrement hors-jeu sur la passe du Nantais. Il ne l'était pas, heureusement pour le spectacle. L'attaquant des Lions Indomptables a parfaitement allié la manière à l'efficacité en résistant au retour d'un défenseur serbe avant de l'éliminer d'une feinte dévastatrice. Mais le meilleur était encore à venir. Face au géant Vanja Milinkovic-Savic (2,02 m), Aboubakar a eu l'audace de tenter une louche qui a cloué le portier adverse sur place. Un geste sublime avec un ballon venu se loger juste sous la barre. Aboubakar a changé le destin du Cameroun. Deux minutes plus tard, Eric-Maxim Choupo Moting a égalisé dans l'un des plus beaux matches du tournoi.

