Sur l'ensemble du versement, "on prend 2,5%" en vertu de la convention liant la FFF à la LFP, ce qui représente "31 millions d'euros en prévisionnel", explique-t-elle. "On sait déjà que ce ne sera vraisemblablement pas le cas. Comme on a un minimum garanti de 14 millions d'euros, ce sera entre 14 et 31". En 2018, Mediapro avait obtenu 80% des droits TV de la Ligue 1 pour 780 millions d'euros par an pour la période 2020-2024. Mais après avoir réglé son premier versement à la Ligue, le groupe sino-espagnol a refusé de verser les 172 millions attendus en octobre, exigeant de revoir les modalités du contrat à la baisse en raison de la crise sanitaire.