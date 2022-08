Cristiano Ronaldo, le doux rêve des... Corinthians

C'est la saga de l'été. Alors qu'il a affirmé vouloir quitter Manchester United, "CR7" n'a pas pléthore d'options pour autant. Et un surprenant prétendant vient de se signaler. Invité du podcast Ulissecast, le président des Corinthians Duilio Monteiro Alves s'est lâché. "C'est vrai, je rêve grand. Ce sont les Corinthians ! Willian et Renato Augusto ne sont pas là ? Dans le football, tout est possible et j'ai l'obligation de faire de mon mieux pour les Corinthians. Est-ce possible ? Je ne sais pas. Nous n'avons pas essayé, nous n'avons pas enquêté, il n'y avait pas une telle possibilité, mais nous gardons un œil sur lui. Imaginez qu'il veuille soudainement jouer au Brésil…"

Notre avis : Monteiro Alves est bien dans un rêve... Il paraît très, très peu probable de voir le quintuple Ballon d'or débarquer au Brésil cet été.

Chelsea insiste pour Fofana

Cucurella officialisé, Boehly et Chelsea n'en ont pas terminé avec leur recrutement. Alors qu'ils ont déjà essuyé plusieurs refus de la part de Leicester, les Blues ne lâcheraient pas l'affaire pour Wesley Fofana. Ce vendredi, le Times annonce que les Londoniens auraient revu leur offre à la hausse avec une proposition supérieure à 82 millions d'euros pour l'ancien Stéphanois. En conférence de presse, Brendan Rodgers a réaffirmé que le défenseur "n'était pas à vendre", tout comme James Maddison.

Notre avis : Les Blues insistent et pourraient voir leurs efforts récompensés. On peine à croire que Leicester continue de repousser les assauts XXL du champion d'Europe 2021.

Le Napoli pense bien à Navas

En quête d'un gardien, le Napoli aurait fait de Kepa Arrizabalaga sa priorité. D'après Il Mattino et Sky Sports, le gardien de Chelsea pourrait débarquer autour d'un prêt payant de 3 millions d'euros sans option d'achat, avec un salaire pris à 60-70% par Chelsea. En cas d'échec des négociations, le club italien vise Keylor Navas. "Le PSG est prêt à s'en séparer, en donnant un coup de main sur le salaire, jusqu'en 2024, donc pendant deux ans, ce qui intrigue le président De Laurentiis", précise le média napolitain.

Notre avis : Navas est sous contrat jusqu'en 2024 avec Paris, justement. Un prêt de deux ans est difficilement imaginable.

Oui, le Real Madrid pense à Gouiri

La rumeur commence à prendre de l'ampleur dans la capitale espagnole. Révélé il y a quelques jours, l'intérêt du Real Madrid pour Amine Gouiri semble se confirmer. Ces dernières heures, Sport annonce que les Merengue étudieraient la possibilité de faire venir l'attaquant niçois à Madrid. Le quotidien explique que le champion d'Europe en titre pourrait prêter l'attaquant une saison de plus à Nice. Seul hic, la Casa Blanca ne serait pas déterminée à débourser les 40 millions d'euros demandés par le Gym.

Notre avis : Ce serait l'une des énormes surprises de cette fin de mercato. Et une belle prise pour préparer, en douceur, la succession de Benzema, à qui Gouiri est comparé depuis ses jeunes années à l'OL...

Everton au buzzer pour Onana

Amadou Onana a préféré Liverpool à Londres. Un an tout juste après son arrivée dans le Nord, l'international Espoirs belge va quitter Lille. Ce vendredi, L'Equipe annonce que le milieu de terrain de 20 ans devrait prochainement débarquer chez les Toffees contre 36 millions d'euros (plus 4 de bonus éventuels). L'ancien joueur de Hambourg a été convaincu par le discours et le projet de Frank Lampard du côté de Goodison Park.

Notre avis : Encore un travail somptueux de la part du LOSC, qui confirme sa capacité à réaliser des plus-values XXL. Malgré l'arrivée d'Onana, Everton pourrait enchaîner avec le retour de Gueye.

Amadou Onana Crédit: Getty Images

Ndombélé invité à partir

Ndombélé a vu son avenir à Tottenham s'assombrir un peu plus ce vendredi. En conférence de presse, Antonio Conte, le coach des Spurs, a expliqué que l'ancien Gone n'aurait pas spécialement beaucoup de temps de jeu, surtout s'il veut jouer le Mondial en novembre. "Il y a la Coupe du monde qui approche, et pour cette raison, de nombreux joueurs veulent jouer régulièrement. (...) Avoir des joueurs malheureux n'est pas une bonne chose pour nous. Je ne peux pas garantir à Tanguy Ndombele ou à Harry Winks un temps de jeu régulier ici à Tottenham."

Notre avis : Plus que la perspective du Mondial, qui semble tout de même assez irréaliste, Ndombélé a besoin de retrouver un projet stable, où il peut se projeter à long terme. Car ce n'est pas le talent qui manque avec l'ancien Amiénois.

Tanguy Ndombele lors du match opposant Chelsea à Tottenham, le 5 janvier 2022 en Carabao Cup Crédit: Getty Images

Aubameyang devrait rester au Barça

Aussitôt dit, aussitôt... oublié. Alors que la rumeur d'un départ vers Chelsea a enflé ces dernières heures, Pierre-Emerick Aubameyang semble bien parti pour rester au FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, qui en fait sa Une ce vendredi, l'attaquant gabonais ne quittera pas les Blaugranas cet été. De plus, il n'aurait pas demandé son départ et ne redouterait pas la concurrence de Robert Lewandowski.

Notre avis : On imagine mal le Barça et Aubameyang se séparer dans les prochaines semaines. Et Xavi a assuré compter sur l'ancien Stéphanois, qu'il pourrait associer à Robert Lewandowski.

L'alternative Meunier pour le FC Barcelone ?

Pas indispensable dans l'esprit d'Edin Terzic, Thomas Meunier (30 ans) pourrait quitter le BvB. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone penserait à l'ancien défenseur du PSG pour oublier l'échec César Azpilicueta, qui a finalement rempilé à Chelsea. Mais les Catalans ne sont pas disposés à dépenser trop d'argent dans ce dossier, rapporte le quotidien. Il y a quelques semaines, l'international belge avait confirmé au Het Nieuwsblad avoir eu des contacts avec le club catalan.

Notre avis : Une piste forcément plus abordable pour le Barça. Mais entre Dest et Meunier, "l'upgrade" n'est pas forcément aussi significative qu'on puisse le penser...

Pléa rempile à 'Gladbach

Ce n'est pas forcément l'issue que l'on imaginait dans ce dossier. Annoncé sur le départ, Alassane Pléa (29 ans) reste finalement à Mönchengladbach. En fin de contrat dans un an, l'international français (1 sélection), suivi par Everton et son ancien club Nice, a rempilé jusqu'en 2025 avec les Fohlen. Une option pour une année de plus est comprise dans le deal. Cette prolongation s'accompagne d'une revalorisation salariale pour le natif de Lille.

Notre avis : Voilà qui devrait faire du bien au Borussia Mönchengladbach, qui a besoin de certitudes avant d'attaquer la nouvelle saison. Pléa est un cadre des Borussen depuis son arrivée et sera encore vital pour l'exercice à venir.

Mertens vers la folie stambouliote

Libre depuis son départ de Naples, Dries Mertens (35 ans) est tout proche de s'engager avec Galatasaray. Nicolo Schira annonce un accord entre le club stambouliote et l'attaquant belge. Les termes du contrat restent à définir. Ce dernier pourrait porter sur deux saisons sèches ou une saison, plus une en option.

Notre avis : Un mariage qui peut faire des étincelles. On a déjà hâte de voir l'accueil que vont réserver les milliers de supporters de Galatasaray à l'attaquant belge.

Dries Mertens durante Napoli-Sassuolo - Serie A 2022-23 Crédit: Getty Images

Heureux à Lens, Fofana s'amuse des rumeurs de départ

Capitaine du RC Lens, Seko Fofana a fait face à moult convoitises cet été. Dans une interview accordée à L'Equipe, le joueur formé à Lorient a évoqué sa situation personnelle, à moins d'un mois de la fermeture du marché. "Tant que je serai ici, je ferai ce que j'ai à faire. Je prends énormément de plaisir. Peut-être que vous avez envie de me voir ailleurs, je ne sais pas (rires) ! Mais aujourd'hui, ça se passe très bien, il y a eu des recrues, on a une équipe très complète. Je ne vois pourquoi je devrais ne penser qu'à partir ou me prendre la tête."

Notre avis : Fofana devrait, sauf énorme retournement de situation ou offre XXL, continuer l'aventure chez les Artésiens. Mais sur le marché des transferts, tout est possible...

Sadiq, nouvelle piste pour l'attaque du Borussia Dortmund ?

Depay, Piatek, Icardi, Milik et maintenant Sadiq. En quête d'un avant-centre pour pallier l'absence d'Haller, le Borussia Dortmund aurait coché le nom d'Umar Sadiq dans sa short-list, comme le rapporte Mundo Deportivo. L'attaquant nigérian de 25 ans sort d'une grosse saison en Liga Adelante avec Almeria, avec 18 buts en 36 matches de championnat.

Notre avis : Sadiq est une piste forcément moins onéreuse que toutes celles déjà évoquées du côté du Westfalen Stadion. Plus complet, le Nigérian a franchi un cap la saison dernière et pourrait bien coller à la philosophie de jeu de Terzic.

Umar Sadiq sous les couleurs de l'UD Almeria Crédit: Eurosport

Le rêve américain pour Bouanga

Denis Bouanga ne portera plus le maillot de l'ASSE. L'Equipe confirme les rumeurs de ces derniers jours indiquant un départ de l'international gabonais. L'ancien Lorientais est en effet attendu du côté du Los Angeles FC, où il devrait s'engager pour trois ans et demi. L'AS Saint-Etienne devrait récupérer 5 millions d'euros pour l'ailier de 27 ans, qui aura le fameux statut de "joueur désigné", qui permet aux équipes de MLS de dépasser le cap salarial imposé par la ligue.

Notre avis : C'est la fin d'un chapitre chez les Verts, qui continuent de se délester de leurs anciens "poids lourds". En Californie, Bouanga devrait s'épanouir.

Diakité, un Pitchoun chez les Dogues

C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Bafodé Diakité rejoint le LOSC. Formé au Téfécé, le défenseur de 21 ans quitte la Ville rose et s'est engagé pour quatre avec les Dogues, qui ont déboursé entre 2,5 et 3 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Notre avis : Un renfort de choix pour le LOSC. Diakité a réalisé de très belles choses avec les Violets. A lui de confirmer en franchissant un palier dans sa progression.

Tedesco met la pression sur le Bayern pour Laimer

Cité comme prochaine recrue du FC Bayern, Konrad Laimer est toujours à Leipzig, faute d'offre adéquate. Une situation qui commence à agacer Domenico Tedesco, l'entraîneur des Rotenbullen, qui espère que la situation de son joueur autrichien sera vite réglée. "Nous ne voulons pas d'incertitudes et de périodes de flottement, ni le joueur, ni le club et certainement pas l'entraîneur. Le temps presse pour nous et à un moment donné, le club ne cédera plus de joueur", a confié l'Italien en conférence de presse.

Notre avis : Plus le temps passe, plus il paraît difficile de voir le Bayern bouger. Le Rekordmeister est bien fourni au milieu et Nagelsmann semble vouloir (re)faire confiance à Sabitzer notamment.

