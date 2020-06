LIGUE 1 - Clap de fin pour Suba. Arrivé en 2012 en Principauté, le gardien international croate Danijel Subasic (35 ans) ne sera pas conservé par l'AS Monaco.

Une page se tourne sur le Rocher. Après huit saisons et 292 matches disputés sous le maillot monégasque, Danijel Subasic va quitter l'AS Monaco. C'est ce qu'a annoncé le club dans un communiqué ce lundi.

Pour son départ, le président Rybolovlev a tenu à saluer la longevité et la loyauté du natif de Zadar. "Je félicite Danijel pour son parcours exceptionnel avec l’AS Monaco. Il est arrivé au début du projet, lorsque nous étions encore en 2e division et a relevé, toutes ces années, de nombreux challenges pour contribuer aux grandes réussites de l’équipe. C’est un grand joueur qui a démontré ici toutes ses qualités sportives et une grande force de caractère. Je tiens à le remercier pour sa fidélité et pour tout ce qu’il a fait ici. Danijel sera toujours le bienvenu à l’AS Monaco."

Pilier du club ces dernières années avec lequel il avait même inscrit un but sur coup franc face à Boulogne-sur-Mer en 2012, le gardien croate a remporté le championnat de France de Ligue 2 en 2013, le championnat de France de Ligue 1 en 2017 ainsi que le titre de meilleur gardien cette même année. En délicatesse depuis le Mondial 2018, Subasic avait perdu sa place cette saison au détriment de Benjamin Lecomte, arrivé en provenance de Montpellier.

