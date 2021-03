Football

Des paroles mais un discours hors-sol : McCourt peut-il encore sauver l’OM ?

Jacques-Henry Eyraud out, Pablo Longoria in, Frank McCourt a fait le ménage à l’OM. Le propriétaire américain se veut toujours ambitieux et vise la Ligue des champions. Cela parait-il raisonnable ?

00:10:32, il y a 36 minutes