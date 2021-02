Leipzig, Wolfsburg, et Mönchengladbach se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne à l'issue des derniers huitièmes de finale mercredi. Le tirage au sort aura lieu dimanche et les matches sont programmés les 2 et 3 mars. Le RB Leipzig et Wolsfburg se sont facilement qualifiés aux dépens de Bochum (D2) (4-0) pour le premier et de Schalke 04, (1-0) pour le second, renvoyant ainsi le club de Gelsenkirchen à sa catastrophique saison en Bundesliga.