Coup de théâtre en Coupe d'Allemagne. Le Borussia Dortmund, tenant du titre, a été éliminé mardi par St Pauli (2-1), actuel leader de deuxième division. Du coup, Leipzig, finaliste malheureux la saison dernière, qui reçoit mercredi le Hansa Rostock (D2), se retrouve dans la peau du favori. Le RB pourrait profiter de l'aubaine pour décrocher enfin le tout premier titre de sa jeune histoire. Devant les 2.000 spectateurs de St Pauli, un club de Hambourg, qui ont fait du bruit comme 20.000, le Borussia, actuel 2e de Bundesliga, s'est fait piéger en première période.

Après un but encaissé dès la quatrième minute (1-0, Etienne Amenyido), les Jaune et Noir ont craqué une deuxième fois juste avant la pause, lorsqu'Axel Witsel a détourné dans ses propres filets un centre venu de la droite (2-0, 40e). Un penalty de Haaland (2-1, 58e) n'a pas suffi à sauver Dortmund. Marco Rose, entraîneur du Borussia Dortmund, était en colère : "Nous avions une chance énorme de gagner un titre, mais nous n'avons pas joué un match de coupe. Ca confirme certaines choses qu'on nous a reprochées ces dernières semaines, ces derniers mois voire ces dernières années" (allusion aux critiques récurrentes sur l'incapacité de Dortmund à faire preuve d'un esprit de combat dans les moments difficiles). En tant qu'équipe, nous devons passer au niveau supérieur, je suis énervé, nous laissons filer une chance de titre, alors que nous étions dans une bonne dynamique".

Cologne, l'autre surprise

Autre surprise de la soirée, l'élimination de Cologne (D1) par le HSV (D2), l'autre équipe de Hambourg. Après un nul 1-1 après prolongations, Cologne a perdu aux tirs au but à la suite d'un incident assez rare: Florian Kainz, le dernier tireur de Cologne, a glissé au moment de sa frappe et a eu un double contact gauche-droit avec le ballon. L'arbitre a annulé le but et le HSV s'est imposé 4 tirs au but à 3. Les deux clubs de Hambourg, rivaux héréditaires, ont rendez-vous vendredi en championnat de D2 dans un derby qui sent déjà la poudre.

