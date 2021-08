La saison de Wolfsbourg a débuté par un couac. Dimanche 8 août, les joueurs de Mark van Bommel ont eu besoin de la prolongation pour venir à bout de Preussen Münster (4e division) au 1er tour de la Coupe d'Allemagne (3-1 a.p.). Problème : l'entraîneur néerlandais a effectué six changements au cours de la partie, alors que le règlement de la compétition n'en autorise que cinq au maximum.

L'adversaire des Loups s'en est rendu compte et a posé une réclamation auprès de la Fédération allemande (DFB). Lundi soir, celle-ci a donné raison au club de Regionalliga, déclaré vainqueur de ce match (2-0). "Les clubs eux-mêmes sont responsables des remplacements et des substitutions. L'un de leurs devoirs fondamentaux est de s'informer sur les possibilités de remplacement et d'agir en conséquence", a affirmé Stefan Oberholz, un responsable de la DFB, dans des propos rapportés par Kicker.

