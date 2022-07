Le Bayer Leverkusen, 3e du championnat d'Allemagne la saison dernière et qualifié pour la Ligue des champions, s'est incliné 4 à 3 contre le SV Elversberg, club de 3e division allemande, au 1er tour de la Coupe d'Allemagne, samedi. Menés dès la 2e minute, les coéquipiers de Patrick Schick ont couru après le score pendant tout le match, avec deux buts de retard (4-2) à un quart d'heure de la fin du match. Le but de Schick juste avant le temps additionnel (4-3, 89e) n'a servi à rien.

Il s'agit de la première surprise de ce 1er tour de la Coupe d'Allemagne, programmé de vendredi à lundi, mais pas de la seule. Cologne a de son côté été sorti aux tirs au but par le SSV Jahn Regensburg, club de deuxième division. (2-2, 4-3 aux tirs au but).

Le Bayern Munich, champion d'Allemagne pour la 10e fois consécutive, et le RB Leipzig, vainqueur de la Coupe d'Allemagne il y a deux mois, s'affrontent samedi soir à Leipzig pour la Supercoupe et disputeront fin août leur 1er tour, respectivement contre Viktoria Cologne (3e division) et Teutonia Ottensen (4e division).

