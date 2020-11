Déjà qualifiée pour l'Euro 2022, l'équipe de France féminine, encore lestée par les tensions autour de la sélectionneuse Corinne Diacre, fait une dernière escale à Vannes mardi (21h) contre la lanterne rouge kazakhe en clôture de la phase qualificative. Au stade de la Rabine, les Bleues jouent à huis clos un dernier match avant la longue coupure de deux mois et demi prévue d'ici mi-février, période choisie par la FIFA pour la prochaine fenêtre internationale.

Sur le terrain, la campagne européenne a ressemblé jusqu'à l'heure à un long fleuve tranquille, ou presque, pour une sélection tricolore assurée de finir première du groupe devant l'Autriche, qu'elle a battue (3-0) vendredi à Guingamp. Portées par 32 buts marqués et aucun encaissé en sept rencontres, les Françaises s'avancent mardi dans le Morbihan en ultra favorites devant la 77e nation mondiale, incapable d'inscrire le moindre point dans le même temps.

Mais en coulisses, la relation orageuse entretenue entre Diacre et certaines Lyonnaises, la capitaine Amandine Henry en tête, continue de secouer le vestiaire. "On est plus dans le règlement de compte que dans l'apaisement", résume une source proche des joueuses de l'OL, après plusieurs incidents relatés dans la presse. A 19 mois de l'Euro pour lequel elles sont qualifiées, toutes les Bleues se retrouvent embarquées parfois malgré elles dans le lourd contentieux opposant les deux femmes.