Corinne Diacre. : "C'est mieux qu'il y a deux jours à notre arrivée (en Bretagne). Ce soir (vendredi) il y a un peu moins de brouillard. Surtout on a fait une très bonne entame comme demandée aux joueuses : faire des efforts dans le premier quart d'heure et marquer très rapidement. C'est ce qui nous avait manqué au match aller. On a su forcer le verrou. Les coups de pied arrêtés, c'est une possibilité, une arme sur corner ou coup-franc. On a réussi à mettre en application ce qu'on avait travaillé."

C.D. : "C'est difficile ce soir de ressortir une prestation plus qu'une autre, j'ai plutôt envie de saluer la prestation de l'équipe de France. On avait à coeur de qualifier cette équipe de France féminine, après nos A et nos Espoirs pour l'Euro qui arrive. C'est une prestation d'ensemble satisfaisante. Après, il y a eu quelques prestations individuelles intéressantes mais je préfère qu'on souligne la prestation collective."

C.D. : "Oui oui, c'est possible, on aura cette discussion mais pas ce soir (vendredi), on va savourer d'abord la qualification. On verra si on fait ça, demain (samedi) ou lundi, ou mardi, on verra. C'est une demande d'une ou deux ou trois joueuses, une minorité en tout cas. Elles ont émis le souhait d'avoir une discussion avec le staff également donc nous aurons une réunion. Je verrai déjà ce qu'elles auront à dire et après on verra."