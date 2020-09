"Je n'ai aucun regret, c'est le football", a ajouté Forlan, meilleur joueur de la Coupe du monde 2010, achevée en demi-finale, 5e du Ballon d'Or la même année et deux fois Soulier d'or européen (meilleur buteur du continent 2005 et 2009). Selon plusieurs médias, le président de Peñarol a rencontré Forlan lundi matin pour l'informer personnellement qu'il n'était plus l'entraîneur de l'équipe. Une décision prise au lendemain de la défaite 2-0 contre le leader, Montevideo Wanderers, laissant Peñarol à sept points du 1er après neuf journées de championnat. L'ancien attaquant avait joué en 2015-2016 à Peñarol, club dont son père Pablo a été un joueur emblématique (une victoire en Copa Libertadores en 1966 notamment).