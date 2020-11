C'est toute l'Argentine qui retient son souffle. Et le monde du football aussi. Selon les médias locaux, Diego Maradona, admis lundi dans une clinique privée de La Plata, au sud de Buenos Aires, va se faire opérer dans les prochaines heures au cerveau, où caillot de sang aurait été repéré. De quoi susciter l'inquiétude autour de l'état de santé du Pibe de Oro.

"Il va beaucoup mieux qu'hier, il a très envie de sortir, j'aimerais qu'il reste un jour de plus (...) Il souffre d'anémie, il est un peu déshydraté, il faut corriger cela et veiller à ce que sa santé continue à s'améliorer", avait confié ces dernières heures le Dr Luque. Depuis, la situation s'est visiblement dégradée et une opération aura lieu très rapidement. Diego Maradona a fêté ses 60 ans le 30 octobre dernier.