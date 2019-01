Disparition de l'avion de Sala : les recherches ont repris, des débris retrouvés

La presse européenne sous le choc

La disparition de l'avion transportant Emiliano Sala émeut les principaux quotidiens sportifs européens ce mercredi. En Angleterre, la nouvelle fait la Une de toute la presse. "Prières pour Sala", titre par exemple le Guardian, alors que le Daily Express parle du "dernier au revoir" du joueur. Le tout accompagné de son dernier tweet et sa photo avec ses anciens coéquipiers du FC Nantes, lui qui était venu les saluer lundi.

"La disparition d'un guerrier", peut-on lire en Une de L'Equipe. En Italie, on parle de véritable "drame". "Mancini, le sélectionneur de l'Italie, voulait le convoquer avec la Nazionale", explique le Corriere dello Sport à propos de l'attaquant italo-argentin.

Les recherches ont repris

La police de Guernesey a annoncé via son compte Twitter, à 7h30 (8h30 hf), la reprise des recherches : "Deux avions sont en train de décoller et effectueront des recherches dans une zone ciblée qui, à notre avis, est la plus susceptible de retrouver quelque chose, après examen des marées et de la météo depuis leur disparition. Les zones côtières autour d’Aurigny ainsi que les rochers et les îles hors-sol seront également explorés par les avions".

Des débris retrouvés

Mardi, la police de Guernesey annonçait avoir retrouvé "un certain nombre d’objets flottants dans l’eau", sans pour autant les avoir identifiés. John Fitzgerald, chef des opérations de la Channel Islands Air Search et impliqué dans le dispositif de secours, en a dit un peu plus ce mercredi matin. "Les notes du directeur de recherches indiquent avoir trouvé un coussin, un objet orange vif à côté d’une boîte de couleur terne et de nombreux objets blancs d’eau flottant le long d’un morceau de métal blanc légèrement courbé", a-t-il expliqué.