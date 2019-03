Près de deux mois après le drame, les investigations autour de l'accident d'avion d'Emiliano Sala se poursuivent. Les enquêteurs sur les accidents aériens cherchent toujours à savoir pourquoi l'avion vers Cardiff qui transportait le joueur et son pilote, David Ibbotson, dont le corps n'a toujours pas été retrouvé, s'est écrasé dans la Manche dans la nuit du 21 janvier au 22 janvier.

Selon la BBC, qui a publié ce mercredi un long article sur le sujet, la Air Charter Association (BACA), l'organisme représentant les compagnies aériennes, préoccupée par les vols organisés ayant précédés le crash de l'avion d'Emiliano Sala, a demandé à l'autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni (CAA) d'enquêter sur ces derniers. Et si l'enquête est en cours, tous présentent des éléments troublants selon Dave Edwards, chef exécutif de la Air Charter Association.

" Nous sommes plus inquiets que jamais "

"Nous avons fait nos recherches sur ces vols, nous avons identifié ces avions et leurs routes empruntées, ce qui nous a inquiétés, a affirmé Edwards, interrogé par la BBC. "Nous avons fait des recherches concernant les origines de ces vols et nous sommes plus inquiets que jamais concernant le fait que tous posent question."

De début décembre jusqu'au tragique 21 janvier, les différentes parties impliquées dans le transfert de Sala ont effectué une succession de voyages entre le Royaume-Uni et la France. L'agent Willie McKay - sans être celui du joueur - qui a négocié l'accord, a déclaré que sa famille et lui avaient organisé et payé ces vols. Et ce dernier est au centre des interrogations puisque son nom figure sur l'ensemble des six vols analysés précédant le drame.

Des vols privés

Lors du premier vol, le 5 décembre dernier, entre Stapleford et Nantes pour la rencontre opposant Nantes à l'OM, se trouvaient à bord le manager de Cardiff Neil Warnock, son adjoint Kevin Blackwell, Willie McKay donc et Mark McKay. Le second correspond au vol retour vers Cardiff. Le troisième vol, du 8 janvier, a vu le déplacement de Warnock, un adjoint chargé du lien avec les joueurs Callum Davies, Willie et Mark McKay pour rencontrer l'agent de Sala, Meissa N'Diaye.

Six jours plus tard (14 janvier) avait lieu le vol du retour vers Cardiff avec ce dernier pour visiter les installations du club gallois. Les cinquième et sixième vols concernent quant à eux la visite médicale du joueur, suivie de la signature du contrat avant le retour à Nantes afin que l'Argentin fasse ses adieux à ses coéquipiers.

Autant de vols, rapporte la BBC, qui ont été effectués par trois compagnies aériennes ou individus différents et qui figuraient tous sur les plans de vol de la catégorie "aviation générale", c'est à dire des vols privés plutôt que commerciaux. Ce qui signifie qu'aucun ne volait sous un certificat d'exploitation aérienne (AOC). Invité à réagir, Willie McKay n'a pas souhaité s'exprimer.