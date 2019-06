Le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais féminin, Jean-Luc Vasseur, a comparé mardi en conférence de presse son équipe championne de France et d'Europe en titre à "une Formule 1" dont il sera "humblement le pilote". "Je vais m'inscrire dans la continuité et n'apporter que quelques retouches. C'est une machine de précision", a-t-il ajouté. Âgé de 50 ans, Vasseur a signé un contrat de deux ans et succède à Reynald Pedros (2017-2019).

"Je soupèse la chance d'arriver dans un club énorme sur le plan national et européen. J'ai visité le musée et on sent le poids de cette institution. La barre est haute mais c'est dans l'ADN de ce club de mettre des objectifs élevés mais atteignables", a commenté l'ancien entraîneur de Créteil (National et L2), Reims (L2), Paris FC (L2) et Châteauroux (L2). Il a aussi travaillé une dizaine d'années au centre de formation du Paris Saint-Germain.

Pour Gérard Houllier, conseiller technique de l'OL, Vasseur est "l'homme idoine pour faire progresser les filles avides d'apprendre, et compte tenu de son tempérament pour être dans la culture et la philosophie lyonnaises". "Il a des routines professionnelles qui proviennent de son expérience en Ligue 1 et Ligue 2 et elles vont forcément nourrir la nouvelle vie des joueuses de l'OL", a poursuivi Houllier.

"C'est une demande des joueuses d'avoir de plus en plus de professionnalisme. Nous atteignons un cran supérieur en termes d'encadrement avec Jean-Luc Vasseur", a insisté de son côté le président Jean-Michel Aulas. Jean-Luc Vasseur s'était fait remarquer en 2016 par une remarque sexiste à l'occasion d'un match de championnat de Ligue 2 à l'encontre de la sélectionneuse de l'équipe de France Corinne Diacre, alors à Clermont.

Il assure que cet incident est clos. "C'est arrivé il y a très longtemps. C'était une réaction de banc et je m'en suis expliqué avec elle. Tout est rentré dans l'ordre jusqu'à lui envoyer mes voeux de réussite avant la Coupe du monde", a-t-il réagi. "Nous suivrons son parcours et je serai le premier à l'encourager pour qu'elle nous ramène le titre suprême pour les filles, les Bleues et le développement du football féminin en général".