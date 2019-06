Voilà une séparation à laquelle on ne s'attendait pas. L'Olympique lyonnais et Reynald Pedros, entraineur de l'équipe féminine depuis deux saisons, ont annoncé "avoir mis un terme à leur collaboration d’un commun accord". Et ce, malgré une domination des Lyonnaises sur le championnat français et en Europe : 2 titres de Champion de France, 1 Coupe de France et 2 Women’s Champions League.

La raison évoquée, permettre à l'équipe d'entamer un nouveau cycle : "Le club et son entraîneur ont estimé qu’il était nécessaire de modifier l’organisation technique pour impulser une nouvelle dynamique et pour que des méthodes et une approche différentes permettent à l’équipe féminine de se régénérer et de continuer à progresser."