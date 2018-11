Drogba évoque son avenir

On le savait retraité depuis le 21 novembre dernier, mais on ne savait pas ce qu’il envisageait pour son avenir. Futur coach ? Futur dirigeant ? Un retour possible à l’OM ? La légende ivoirienne de 40 ans a répondu vendredi à ces questions au micro de RMC Sport.

Pour l’heure, l’ancien attaquant est ambassadeur d'une société japonaise et de son ancien club, Chelsea. Une transition douce qu’il vit très bien. "Je suis ambassadeur de Yokohama (sponsor principal de Chelsea, ndlr) et de Chelsea, je fais une petite tournée en Asie pour promouvoir le club et le sponsor et ça occupe bien mes journées, a déclaré Drogba. Ce rôle vient vraiment à point nommé. Je ne suis pas quelqu’un qui peut rester chez lui sans rien faire. Je vais prendre un petit peu de vacances pour essayer de réfléchir, pousser ma réflexion et prendre les décisions quant à mon avenir. J’ai déjà deux-trois options, maintenant il faut que je prenne la bonne."

Un retour à l’OM envisageable ?

Et parmi ces réflexions, il y a évidemment celle de futur entraîneur. L’ancien grand attaquant est-il prêt à faire le grand saut ? "Il va falloir que je décide si vraiment coacher c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, si je suis prêt à repartir pour pas mal d'années dans ce rôle-là", a-t-il expliqué. Puis de poursuivre : "Avec l'expérience, les 20 ans de carrière, les coaches que j'ai pu côtoyer, les joueurs que j'ai pu affronter et ceux avec qui j'ai joué, c'est sûr qu'il y a quand même une certaine expertise qui me fait réfléchir."

Et sur une chance de le voir revenir à l’OM ? "Pendant dix ans, on m’a posé la question pour un retour en tant que joueur et maintenant c’est la question en tant qu’entraîneur", a-t-il répondu en souriant. Presque quinze ans après ses exploits, la boucle serait bouclée.