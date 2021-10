Un triplé pour une belle cause. En ce mercredi 13 octobre, le Vélodrome était le théâtre du "Match des Héros", entre "OM Legends" et la "Team UNICEF". Une rencontre caritative au profit de l’UNICEF et de la Fondation Didier Drogba, "pour améliorer l’accès à l’éducation pour les enfants en Côte d’Ivoire", comme mentionné en ces termes sur le site du club phocéen. Et Drogba a inscrit 3 buts, contribuant au succès marseillais, 7-4.

Il n’a pas boudé son plaisir de retrouver son ancien jardin avec tant de réussite. "Je suis un homme heureux, on a tant partagé en un an", a déclaré l’attaquant qui avait enflammé Marseille durant une saison (en 2003-2004), à l’issue de cette rencontre au micro de La chaîne L’Equipe. Et d’ajouter : "Je les aime (les supporters de l’OM, NDLR). Cela me fait chaud au cœur d’être là. Ecoutez cette chanson ! Ce sont eux qui sont derrière et elle a été reprise en Angleterre, en Turquie, aux Etats-Unis."

Basile Boli, Robert Pires (buteur de la tête), Djibril Cissé ou encore Samir Nasri, mais aussi des rappeurs (Jul, SCH etc.) comptaient dans les rangs de l’OM. Teddy Riner et Tony Parker figuraient quant à eux dans l’équipe de l’UNICEF. 427 250 euros ont été récoltés à l'occasion de l'événement, a annoncé le compte Twitter du stade phocéen.

Crédit: Imago

