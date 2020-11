"Nous avons toujours souligné que, sur le terrain de football et en dehors, tout le monde doit correspondre au niveau et au statut d'un joueur de l'équipe nationale", a déclaré Stanislav Tchertchessov, après cet incident. Pour leur part, plusieurs stars du show business et du cinéma russes ont publié lundi des messages de soutien à Artem Dzyuba sur leurs comptes sur les réseaux sociaux. Ainsi, le comédien populaire Danila Kozlovski a qualifié d'"obscurantisme et de bigoterie" la décision de ne pas convoquer le joueur.