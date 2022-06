Du travail très bien fait pour les Bleuets. Opposée à la Serbie à Grenoble, l'équipe de France Espoirs a enregistré un septième succès de rang sans prendre de but (2-0) jeudi soir, pour faire un pas de plus vers le prochain Championnat d'Europe. Kephren Thuram et Amine Gouiri ont permis à la formation de Sylvain Ripoll de conforter sa première place du groupe H et de prendre provisoirement six points d'avance sur l'Ukraine, deuxième, avec encore deux matches à disputer.

23 tirs à 1. Voilà une ligne statistique qui résume parfaitement la rencontre de jeudi soir au stade des Alpes. Il n'y a tout simplement pas eu match entre la France et la Serbie, et le score au tableau d'affichage est loin d'avoir reflété l'ampleur de la domination tricolore. Sans un excellent Milos Gordic, l'addition aurait été très salée pour les visiteurs, qui ont définitivement abandonné leurs espoirs de qualification pour l'Euro 2023.

Des entrants percutants, mais pas récompensés

En première période, les Bleuets ont multiplié les situations intéressantes, plus que les occasions franches. Mais Kephren Thuram a ouvert son compteur avec les Espoirs en reprenant de la tête un centre de Pierre Kalulu (1-0, 42e). Puis, un quart d'heure après le retour des vestiaires, Amine Gouiri a oublié son année 2022 décevante en club, en profitant d'une ouverture parfaite d'Eduardo Camavinga pour faire le break d'un plat du pied droit plein de maîtrise (2-0, 60e).

On a alors cru l'équipe de France lancée pour un festival offensif. Elle en a eu les occasions, avec notamment une entrée très percutante de Mohamed-Ali Cho, qui a obligé Gordic à deux parades (76e, 80e) et manqué le cadre de quelques centimètres (79e). Lui aussi entré en cours de jeu, Kouadio Koné s'est distingué à son tour (83e, 89e), tout comme Sofiane Diop après une grosse percussion (86e). Mais en face, le dernier rempart a fait son travail et Arnaud Kalimuendo, lui, s'est montré maladroit.

Les coéquipiers de Maxence Caqueret réalisent toutefois une bonne opération. Après la huitième rencontre de leur dauphin ukrainien, ils auront au pire trois longueurs d'avance du haut de leur première place, la seule à offrir une qualification directe. Il restera alors deux rencontres à jouer, dont la dernière face à l'Ukraine. Dans une semaine pile, on saura.

