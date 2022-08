Clap de fin pour Ellen White. La meilleure buteuse de l'histoire de la sélection a annoncé lundi qu'elle prenait sa retraite à 33 ans. "Merci le football", a tweeté la joueuse, pour dévoiler "l'une des décisions les plus difficiles de (sa) vie". "Cette décision est de celles que j'ai toujours voulu prendre à MES conditions. Et c'est MON moment de dire au revoir au football pour voir la prochaine génération briller", a-t-elle expliqué. Auteure de 52 buts en 113 sélections avec les "Lionesses", la joueuse a décidé de s'arrêter au sommet, trois semaines après la victoire (2-1, a.p.) contre l'Allemagne, à Wembley, en finale d'une compétition dont elle a disputé tous les matches.

"Elle a tellement donné pour l'Angleterre et on est si fières d'elle (...) Je savais déjà que c'était une grand joueuse, mais j'ai découvert une personne encore meilleure. Elle nous manquera mais je comprends entièrement sa décision de prendre une autre direction", a expliqué la sélectionneure Sarina Wiegman, qui a loué "son professionnalisme, son activité et son réalisme de classe mondiale" dans le communiqué de la fédération.

En club, White a débuté sa carrière professionnelle à Chelsea en 2005, avant de rejoindre Leeds Carnegie, puis Arsenal, Notts County, Birmingham et Manchester City depuis 2019.

