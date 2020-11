Rien n'est arrangé. La querelle entre la sélectionneuse Corinne Diacre et sa capitaine Amandine Henry, loin de s'éteindre, ternit la qualification à l'Euro 2022 acquise avec la manière vendredi par des Bleues coincées dans un mauvais film. La joie collective des Françaises à Guingamp, en Bretagne, après la nette victoire contre l'Autriche (3-0), a offert un contraste saisissant avec la sortie glaciale trente minutes plus tôt de la milieu lyonnaise, visage fermé au moment de rejoindre le banc de touche.

"Tu me menaces ?" : Clash entre Diacre et Henry à Clairefontaine

La grande explication tant attendue avec la capitaine, à l'origine d'une charge médiatique inédite contre la sélectionneuse, n'a jamais eu lieu. Pourquoi? " Pour le moment, la priorité c'est le groupe France et ce qui se passe sur le terrain ", a balayé Diacre jeudi durant la conférence de presse de veille de match. Ce jour-là au stade de Roudourou, le rendez-vous médiatique a pris une tournure particulière dans la mesure où Henry, en tant que capitaine, devait se plier à l'exercice. Il s'agissait de sa première prise de parole depuis les déclarations fracassantes de mi-novembre sur Canal+, où elle a dénoncé le management jugé brutal et injuste de la technicienne.

Au moment où la Lyonnaise s'est présentée, la mine triste et le regard anxieux, sa sélectionneuse s'est invitée en même temps dans la pièce, prenant place sur une chaise au dernier rang en attendant son tour... Souriante, Diacre a ensuite succédé à la joueuse pour dénoncer les critiques "plus personnelles que collectives" la visant et évoqué la "minorité" de joueuses agitant le spectre de la crise. "Si on doit venir en reculant, on ne doit pas venir. L'équipe de France n'est pas seulement un honneur, c'est un devoir", a-t-elle sermonné.