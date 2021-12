Eugénie Le Sommer va-t-elle retrouver les Bleues ? Pour l'instant, Corinne Diacre ne semble plus vraiment compter sur elle. Absente sur blessure en juin, la meilleure buteuse de l'histoire des Bleues (86 buts en 175 sélections) n'a pas été retenue lors des trois premiers rassemblements de la saison en septembre, octobre et novembre. "Je n'ai pas forcément compris", a affirmé l'attaquante de l'Olympique Lyonnais, assurant n'avoir eu aucun contact ni aucune explication de la part de la sélectionneuse. "J'ai eu des réponses à travers ce qu'elle a pu dire dans des médias."

D'après Le Sommer, pourtant, "il n'y a pas de problème" personnel avec Diacre. La joueuse de 32 ans revient d'un prêt de six mois à OL Reign, la franchise du club français évoluant dans le championnat américain, qui s'est révélé réussi avec huit buts et trois passes décisives, une demi-finale de play-offs et une place dans l'équipe type de la saison en NWSL. "J'ai continué à performer, à vouloir gagner ma place, c'est la seule réponse que je pouvais donner", a déclaré Le Sommer. "L'objectif c'est l'Euro donc je vais vouloir prétendre à chaque sélection et je vais tout faire pour y aller, c'est vraiment mon objectif de cette fin de saison avec l'équipe de France."

La porte n'est fermée à personne, ç'a toujours été mon discours

Interrogée lundi en conférence de presse, Diacre a répété qu'il s'agissait d'un choix sportif du moment et non d'une décision définitive. "La porte n'est fermée à personne, ç'a toujours été mon discours. Elle fait partie comme d'autres joueuses d'un groupe élargi. Après il n'y a que 23 places et, comme le demande ma fonction, je fais des choix", a répondu la sélectionneuse.

Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët, interrogé mardi par l'AFP, a soutenu cette position. "Il n'y pas de choix définitif. Ceci dit il y a des jeunes qui prennent beaucoup de place aujourd'hui en équipe de France, donc ça ne va pas être facile. Mais si Eugénie redémarre à Lyon pour le deuxième semestre... En aucun cas, Corinne a dit qu'elle ne voulait plus la voir", a-t-il déclaré. Relancé, le patron de la FFF a mis en avant le début de saison victorieux des Bleues : Eelle n'était plus là et on a gagné pas mal de matches... (Marie-Antoinette) Katoto vient de se révéler. Il y a une concurrence vive de jeunes joueuses en attaque qu'on n'avait pas il y a un an ou un an et demi."

