C.D. : "Oui au dernier match du Tournoi de France. Il y avait quelques personnes au Kazakhstan aussi mais ce n'était pas non plus très garni. De toute façon, il va falloir s'adapter, c'est le maître-mot désormais et les filles le savent. Certaines ont plus l'habitude pour avoir fait le Final 8 (de la Ligue ds champions) à huis clos. Je n'interviens pas plus mais on m'entend plus, un peu mieux (sourires)."