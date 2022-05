Ad

Lors du dernier rassemblement, Olivier Giroud avait profité de la blessure de Karim Benzema, pour revenir à Clairefontaine pour la première fois depuis l’Euro 2020. A l’arrivée, il avait marqué deux fois et réussi son come-back. Mais DD n’a pas changé son fusil d’épaule : le cantonner à un rôle de remplaçant n’emballe guère le sélectionneur, qui craint pour l’équilibre de son équipe. Pas plus aujourd’hui qu’hier. Et encore moins demain.

A partir de ce constat, est-il encore imaginable de voir Olivier Giroud au Mondial en novembre au Qatar ? Dans le FC Stream Team de vendredi, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Martin Mosnier et Maxime Dupuis en ont débattu.

"L’écart entre Giroud et les autres attaquants derrière lui est trop grand pour ne pas lui faire une place dans ce groupe, juge Martin Mosnier. C’est aussi un échec de Deschamps en termes de management. Il n’arrive pas à l’intégrer dans ce groupe alors qu’il compte".

"Olivier Giroud ne reviendra en équipe de France qu'à la faveur d’une blessure, ajoute Maxime Dupuis dans l’émission. Et même plus précisément à une blessure de Karim Benzema, ce qu’on ne souhaite évidemment pas au joueur du Real. Mais ce sera soit Giroud, soit Benzema".

