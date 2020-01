L'idée d'un championnat belgo-néerlandais fait son chemin

Et si les championnats belges et néerlandais fusionnaient ? L'idée peut paraître folle, mais elle est bien dans les tuyaux. Onze grands clubs des deux championnats se sont réunis jeudi à Eindhoven dans cette optique. La fédération néerlandaise s'appuie sur une étude de faisabilité sur la création d'une "BeNeliga" menée par un cabinet indépendant à la demande de cinq clubs belges (Anderlecht, FC Bruges, Standard de Liège, La Gantoise, Genk) et six néerlandais (Ajax, PSV, Feyenoord, Vitesse, Utrecht et AZ Alkmaar).

"Dans les mois à venir, tous les clubs de nos deux pays, les fédérations, les ligues, l'UEFA et les gouvernements travailleront également ensemble à cette fin", précise la Fédération néerlandaise (KNVB). L'objectif de cette idée de "fusion", née il y a plusieurs années, est de créer une compétition plus relevée sportivement, plus attractive et d'ainsi augmenter les revenus issus des droits TV.