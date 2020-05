L’Ajax rompt le contrat de Nouri, mais va continuer à le soutenir

EREDIVISIE - Alors que son état s’améliorait selon les dernières informations de son entourage, l’Ajax Amsterdam a décidé de mettre fin au contrat d'Abdelhak Nouri. Le jeune milieu de terrain a été victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match amical en juillet 2017. Toutefois, le club a prévu de continuer de lui apporter son aide.

Il y a quelques jours, à l’occasion d’une émission spéciale, Abderrahim Nouri avait donné des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de son frère Abdelhak, plongé dans le coma depuis bientôt trois ans. Jusqu’à présent, le club ajacide avait versé l’intégralité des salaires de son jeune milieu de terrain à la famille et ce, conformément aux modalités de son contrat. Mais ce lundi, selon les informations du quotidien néerlandais De Telegraaf, l’Ajax a pris la décision de rompre le contrat du joueur.

La décision peut surprendre. Pourtant, il s’agit seulement d’une clause que l’Ajax a décidé de ne pas activer. Sans rupture du contrat, Abdelhak Nouri aurait vu son bail renouvelé automatiquement et aux mêmes conditions, à partir du 1er juillet.

Un contrat rompu, mais un soutien financier toujours actif

Si le joueur ne sera plus officiellement lié à l’Ajax, il devrait toujours recevoir le soutien et l’aide financière du club amstellodamois. En effet, l’entourage de Nouri et l’Ajax sont toujours en discussions pour parvenir à un arrangement financier. Même s’il ne sera plus sous contrat, Nouri devrait donc toujours recevoir un coup de pouce de la part de son ancien club.

Abdelhak Nouri sous le maillot de l'Ajax, en 2017. Crédits Getty Images

